DA ‘LA SICILIA’ – Pagliara: “La nostra intenzione è andare fino in fondo”

“La nostra intenzione è andare fino in fondo, non cambia: vogliamo partecipare modificando l’assetto. Questa vicenda ci farà diventare, se possibile, ancor più vigili su ogni aspetto del nostro progetto”. Con queste parole il dottor Fabio Pagliara, principale esponente della Sigi SpA – interessata ad acquisire il Calcio Catania – ribadisce la volontà di andare avanti nel procedimento competitivo. Lunedì sarà una giornata importante per capire come proseguire e nominare un nuovo Consiglio D’Amministrazione.

