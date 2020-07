MERCATO: i giocatori attendono il 5 agosto per le prime valutazioni sul futuro

Davide Di Molfetta ha ottenuto lo svincolo, mister Cristiano Lucarelli ha risolto consensualmente il contratto; prima di loro Andrea Esposito, Giovanni Marchese e Giuseppe Rizzo si sono svincolati. Chi saranno i prossimi a lasciare Catania? Intanto alcuni club si sono già attivati chiedendo informazioni presso l’entourage di più di un calciatore rossazzurro. Malgrado la partenza di Lucarelli (qualcuno potrebbe seguirlo nella sua prossima avventura professionale, ndr) l’intento di Sigi sarebbe quello di non stravolgere l’organico a disposizione ma prima bisogna parlare con i diretti interessati per valutarne il futuro. In questo momento i giocatori attendono il 5 agosto, data ultima per presentare la domanda d’iscrizione al campionato e, naturalmente, aspettano di conoscere progetti, ambizioni e linee programmatiche della nuova proprietà. Ma anche la scelta delle figure professionali che comporranno l’organigramma societario e la definizione della guida tecnica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***