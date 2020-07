ACCADDE OGGI – 31 luglio 2014, Izco saluta Catania: “Andare via dopo 8 anni non è facile, vi porterò sempre nel cuore”

31 luglio 2014. Dopo otto anni in casacca rossazzurra lascia Catania il centrocampista Mariano Izco, ceduto al Chievo Verona. L’argentino saluta così i tifosi dell’Elefante, una volta perfezionato il trasferimento:

“Capisco il vostro dispiacere anche se mi fa male leggere certi messaggi e sentire certe parole. Lasciarsi dopo 8 anni non è facile, ma purtroppo così è il calcio e noi siamo dei professionisti, dobbiamo avere la forza di cambiare e scegliere il meglio per la nostra carriera. Voglio ringraziare tutti voi tifosi del Catania per l’affetto che mi avete dimostrato, lo porterò sempre nel cuore. Mi avete accolto quando ancora ero un ragazzino e mi avete fatto diventare grande, in campo e fuori“.

“Ringrazio anche tutti gli addetti ai lavori, allenatori, massaggiatori, magazzinieri, fisioterapisti, perché tutti hanno reso la mia esperienza a Catania indimenticabile. Un ringraziamento va inoltre alla dirigenza che mi ha portato in Italia e dato l’opportunità di dimostrare il mio talento. Ora sono coinvolto in un’altra magnifica avventura, ancora in Serie A con il Chievo, ma volevo dirvi che porterò sempre Catania nel cuore. Indossare questa maglia per così tanti anni e stato un onore per me e Catania sarà anche la città dove vivrò in futuro. Mi auguro che il prossimo anno il Catania possa ritornare in Serie A – perché è questa la categoria che merita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***