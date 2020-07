MERCATO: Raffaele, anche il Catanzaro valuta il profilo del tecnico siciliano

Accostato nei giorni scorsi al Catania qualora la Sigi rilevasse il club rossazzurro e Cristiano Lucarelli non venisse riconfermato alle pendici dell’Etna (Vincenzo Guerini non ha escluso tale possibilità), per l’attuale allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele sembra davvero essere giunta al capolinea l’avventura in terra lucana. Dopo le brillanti stagioni sulla panchina potentina – secondo informazioni raccolte da tuttoc.com – sarebbe finito anche nel mirino del Catanzaro per l’eventuale sostituzione di Gaetano Auteri. Raffaele rappresenta uno dei profili più importanti per la categoria, meritevole di un salto di qualità. Catania e Catanzaro, in quest’ottica, sarebbero piazze gradite al tecnico siciliano.

