MERCATO: stagione 2020/21, calciatori potranno cambiare fino a tre società

Si è tenuto il Consiglio Federale, definendo una novità rilevante per tutti i calciatori in vista della prossima stagione sportiva. Dopo l’indicazione della FIFA, è arrivato il via libera anche da parte della FIGC, la quale sottolinea che “in via transitoria per la stagione 2020/2021, è consentito il tesseramento di un calciatore per 3 club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre”.

