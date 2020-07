DI PIAZZA: da Catania a Catanzaro, B sfumata per il secondo anno di fila

“Adesso sono a Catanzaro e spero di portarlo in Serie B. Darò tutto quello che posso per ottenere il risultato. Noi ci siamo e non molliamo un millimetro. Spero di non dover aspettare un altro anno”. Così Matteo Di Piazza, a giugno, ai microfoni di tuttoc.com. Dichiarazioni che si scontrano con la realtà. Ancora una volta, infatti, l’attaccante palermitano ha visto sfumare la promozione in Serie B. Ci aveva provato l’anno scorso con il Catania, fermandosi la corsa dell’Elefante a Trapani, ad un passo dalla finale Play Off.

In questa stagione, venendo ceduto al Catanzaro a gennaio, sperava di esultare ed invece ha incassato un nuovo boccone amaro. Si è rivelato fatale l’1-1 esterno col Potenza, proprio al cospetto dello stesso avversario eliminato dai Play Off nel 2019 grazie ai suoi gol indossando la maglia del Catania. Di sicuro le aquile ritenteranno il salto di categoria il prossimo anno, ma vedremo se ancora con Di Piazza in organico. Per l’ex rossazzurro le richieste di mercato non mancano e, nei giorni scorsi, è saltata fuori anche l’ipotesi Palermo.

