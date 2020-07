PLAY OFF: il Bari resta nell’inferno della C, Reggio Audace promossa in B

Vittoria di misura per la Reggio Audace al “Mapei Stadium” contro il Bari. Il successo porta la firma di Kargbo che, di testa, trafigge Frattali al 50′ regalando al popolo granata una promozione tanto attesa. Cadetteria che mancava ai reggiani dal lontano 1999 e grande amarezza per la squadra pugliese, la quale non riesce nell’intento di effettuare il doppio salto dalla D alla B. La corsa di Antenucci e compagni si ferma dunque nella finalissima Play Off Serie C di Reggio Emilia. Biancorossi, pertanto, costretti a riprovarci il prossimo anno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***