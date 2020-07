PAGLIARA: “Notte di ansia per la partita più difficile. Siamo pronti, abbiamo la coscienza a posto”

Si avvicina l’udienza per l’acquisizione del Calcio Catania. Sale l’attesa di Fabio Pagliara, che scrive su Facebook il seguente post:

“Non tutte le notti sono uguali.

Ne ho passate di complicate negli ultimi tempi, “grazie” al Covid, eppure quella che mi aspetta sarà di ansia.

Ansia per l’attesa di sapere se potremo giocare al meglio la partita più difficile, quella che comincerà un minuto dopo la decisione del Tribunale.

Siamo pronti.

La decisione spetta ad altri, ai Giudici, ma noi abbiamo la coscienza a posto.

Eh, sì, sarà pure un calcio di rigore, ma la paura di doverlo calciare viene lo stesso; anche perché un catanese, in una situazione come questa, alla fine sente la responsabilità in maniera diversa, pur avendone passate umanamente e professionalmente tante.

Coraggio, “basta” aspettare domani.

Save #11700″.

