ROSELLI, accostato a Catania e Catanzaro: “Tanta voglia di tornare ad allenare…”

Recentemente accostato a Catania e Catanzaro, l’ex tecnico del Cosenza Giorgio Roselli manifesta un gran voglia di tornare ad allenare dopo la recente esperienza vissuta con i maltesi del Senglea Athletic:

“Sono contento che il mio nome circoli ancora, vuol dire che non ci si è dimenticati di quanto è stato fatto. Per la nostra generazione, sia da calciatore che da allenatore, le motivazioni sono sempre venute prima della parte economica. La voglia è tantissima, ho già preparato una lista per gli allenamenti che però deve essere riempita con dei nomi. Il prossimo anno non sarà semplice. Ci sarà il Palermo e altre squadre che retrocederanno dalla B. Se i gironi rimangono questi, il B e il C vedranno ai nastri di partenza tante piazze che vogliono vincere”, le parole di Roselli a tuttoc.com.

