CALCIO CATANESE: il Biancavilla conferma l’ex Catania Guerriera

Biancavilla attivo sul mercato in vista della prossima stagione, in Serie D. Importante conferma nelle ultime ore, quella riguardante il centrocampista ex Catania Marco Guerriera.

Sulla pagina Facebook del club si legge che “dopo la parentesi vissuta tra le mura dell’Orazio Raiti nella stagione 2017/2018, ed il ritorno, a febbraio 2020 prima che il Covid bloccasse definitivamente la stagione, è un altro elemento di spicco che va ad aggiungersi allo scacchiere messo a disposizione di mister Nicola Basile. Classe 92′, può essere considerato un vero e proprio jolly: nato come difensore, consolidatosi poi a centrocampo, grazie all’abilità nello sfruttare tutte le sue qualità sulla fascia destra”.

“Calcisticamente cresciuto nel vivaio del Calcio Catania, ha fatto parlare di sé indossando la maglia del Messina, rendendosi protagonista assoluto della scalata che ha portato la formazione peloritana dalla D alla Lega Pro, registrando 48 presenze e 3 reti. Successivamente si trasferisce al Melfi, in Serie C, dove colleziona ben 23 presenze, prima di accasarsi a Cosenza e poi all’Alessandria, sempre in C, per poi firmare con l’Albinoleffe: a Bergamo scende in campo 22 volte siglando anche una rete. Saranno più di duemila i minuti collezionati da Guerriera nel terzo campionato nazionale“.

