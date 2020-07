SERIE C: Avellino, giunge al capolinea l’avventura di Capuano

Eliminato dai Play Off contro la Ternana al Primo Turno, l’Avellino ha assunto la decisione di ripartire da una nuova guida tecnica in vista della stagione 2020/2021. La società irpina, infatti, attraverso l’emissione di una nota ufficiale ha comunicato di aver sollevato mister Eziolino Capuano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Salta, quindi, un’altra panchina nel girone C di Serie C dopo le assunzioni di Giacomo Modica (Cavese, lascia la Vibonese) e Federico Guidi (Casertana).

