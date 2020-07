SERIE C: la scure del Giudice Sportivo si abbatte sulla Ternana dopo l’eliminazione dai Play Off

Mentre l’allenatore della Ternana Fabio Gallo non fa nulla per nascondere la propria amarezza dopo avere salutato i Play Off tra le polemiche e facendo i conti con numerosi infortuni riportati a Bari, dal Giudice Sportivo arriva la beffa: inflitta alla società umbra una serie di squalifiche. A cominciare dal D.S. Luca Leone, inibito a svolgere ogni attività in seno alla Figc fino al 31 luglio ricevendo un’ammenda di 500 euro “per comportamento irriguardoso verso la terna arbitrale”. Due giornate di squalifica, inoltre, inflitte al tecnico rossoverde “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Doppio turno di stop anche all’indirizzo del centrocampista Antonio Palumbo “per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”. Una gara di squalifica per recidività in ammonizione, infine, ai danni dei calciatori Anthony Partipilo e Filippo Damian.

