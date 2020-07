SERIE C – Ternana, esplode la rabbia. Gallo: “Fuori immeritatamente. In 30 anni di calcio mai visto un arbitro così”

Dopo avere eliminato Avellino, Catania e Monopoli si arresta il percorso della Ternana ai Play Off pareggiando 1-1 a Bari. Tanta rabbia, amarezza e polemiche in casa rossoverde per via di un arbitraggio ritenuto non all’altezza. Riportiamo le parole del tecnico Fabio Gallo e del vice Presidente Paolo Tagliavento.

GALLO: “In 30 anni di calcio non ho mai visto arbitrare così. Se dovevamo uscire, era meglio farlo in maniera corretta. Invece questa partita a mio avviso non è stata pulita. Tre miei giocatori finiti in ospedale, nessuna ammonizione, abbiamo ricevuto un’espulsione per un fallo innocuo sulla linea laterale. Siamo usciti immeritatamente. La squdra ha fatto qualcosa di straordinario, rimanendo in partita anche in inferiorità numerica. Veramente assurdo l’ultimo calcio d’angolo che non ci hanno fatto battere. A fine gara ho fatto i complimenti ai ragazzi. Quello che stava succedendo non era calcio. I ragazzi sapevano quello che dovevano fare e l’hanno fatto fino alla fine”.

TAGLIAVENTO: “Ho visto uscire nostri giocatori gravemente infortunati, abbiamo subito una espulsione incomprensibile mentre i nostri avversari hanno terminato la gara in 11. Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti livelli, è veramente difficile giudicare la partita, sono allibito. Per anni ho faticato a comprendere le reazioni dei dirigenti, oggi, che sono dall’altra parte della barricata, dopo una direzione di gara così, mi rendo conto di quanto sia complicato non reagire ad ingiustizie così palesi. Veder vanificati gli sforzi di una società, di una squadra e di un ambiente intero, per una gara gestita così, mi provoca rabbia”.

