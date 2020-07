SERIE A – Zenga e Gomez: record per gli ex rossazzurri, il ‘Papu’ ringrazia anche Catania

Importanti record per due ex rossazzurri. Allo “Juventus Stadium” il ‘Papu’ Gomez ha festeggiato il 300/o gettone di presenza in Serie A (106 con la maglia del Catania e 194 con quella dell’Atalanta), mentre l’attuale allenatore del Cagliari Walter Zenga raggiunge quota 100 panchine nella massima categoria (45 col Catania, 13 col Palermo, 12 con la Sampdoria, 23 col Crotone, infine, 7 col Cagliari).

“300 in Serie A. Quando sono arrivato dall’Argentina non avrei mai immaginato di raggiungere questo bellissimo traguardo. Grazie a tutti da Sud a Nord da Catania a Bergamo”, queste le parole di Gomez su Instagram. Zenga, invece, in conferenza stampa sottolinea che “sono tanta roba, magari sarebbero state anche di più se fossi stato più paziente. Anche se devo dire che tra esperienze all’estero e coppe penso di essere vicino alle 500 panchine”.

