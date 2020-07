SILVESTRE: l’ex Catania riparte dal Belgio?

Da quando ha lasciato il Boca Juniors, nel 2008, Matias Silvestre ha sempre giocato in squadre italiane. Prima i tre anni di militanza tra le fila del Catania, indossando anche la fascia di capitano, poi ha vestito le casacche di Palermo, Inter, Milan e Sampdoria (oltre 130 presenze in blucerchiato, ndr). Successivamente è ripartito dalla Toscana, sponda Empoli e Livorno. Adesso il centrale difensivo argentino classe 1984 si trova nello status di svincolato, in cerca di nuova sistemazione. Potrebbe essere l’occasione giusta per provare, magari, un’altra esperienza europea. In particolare i colleghi di TyC Sports riportano la notizia che Silvestre sarebbe in procinto di firmare per una squadra belga, il Royal Excel Mouscron, per le prossime due stagioni. Dopo 12 anni arriva il momento di lasciare l’Italia?

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***