TERNANA – CATANIA: “Liberati” ancora indigesto per l’Elefante. Marcenaro stavolta porta bene agli umbri

Oltre al fatto che per la prima volta in questa stagione il Catania non riesce ad imporsi contro la Ternana (due ko e tre risultati di parità tra campionato, Coppa Italia e Play Off), l’1-1 di domenica fa registrare l’ennesima mancata vittoria rossazzurra allo stadio “Liberati”. Le uniche due vittorie in casa della Ternana restano quelle datate 1976 e 1990. Nella prima circostanza fu Claudio Ciceri a regalare il successo alla squadra allenata da Guido Mazzetti (0-1), mentre quattordici anni più tardi andarono a segno tra le fila etnee Andrea Salvadori e Claudio Pelosi, piegando la formazione rossoverde per 1-2. Il bilancio aggiornato dei precedenti in terra umbra vede, dunque, 8 affermazioni umbre, altrettanti pareggi e 2 successi catanesi.

La Ternana, invece, sfata il tabù Marcenaro. I rossoverdi, infatti, nelle gare precedentemente dirette dall’arbitro ligure avevano perso sia in casa che fuori: Feralpisalò 3-2 Ternana (Serie C 2018/19) e Ternana 0-2 Casertana (Serie C 2019/20). Per i ternani si è rivelato sufficiente pareggiare ai fini del passaggio al turno successivo dei Play Off.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***