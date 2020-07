TERNANA – CATANIA: sondaggio chiuso, Biondi migliore rossazzurro in campo

Domenica il Catania è stato costretto ad abbandonare i Play Off, in virtù del gol del pareggio di Ferrante a dieci minuti dal 90′. Grande amarezza per la squadra di Cristiano Lucarelli uscita a testa altissima dal confronto con la Ternana. Secondo la maggioranza dei votanti al consueto sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com, il migliore rossazzurro in campo è stato chiaramente Kevin Biondi. Indice di preferenza piuttosto marcato in favore dell’esterno offensivo catanese, autore del momentaneo gol dello 0-1. Alle sue spalle, secondo e terzo gradino del podio per Alessio Curcio e Francesco Salandria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***