UFFICIALE: Sarno, addio al Catania definitivo. La Triestina lo riscatta

Sul piano formale l’attaccante Vincenzo Sarno non è più, a tutti gli effetti, un giocatore di proprietà del Catania. Sarno, infatti, sta disputando a Potenza la sua quinta gara ufficiale con la maglia della Triestina. Il club lo ha prelevato dal Catania in prestito nella finestra invernale di calciomercato, inserendo una clausola per il riscatto automatico del cartellino in favore della società del Presidente Mario Biasin al raggiungimento di cinque presenze stagionali indossando la casacca alabardata. Da questo momento, pertanto, cessa di esistere il vincolo contrattuale che il calciatore classe 1988 aveva con il Catania fino a giugno 2021.

