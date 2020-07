UFFICIALE: Sigi SpA nuova proprietaria del Calcio Catania

Si è concluso il procedimento competitivo presso l’Aula di udienza del Giudice Delegato dott.ssa Alessandra Bellia. Il Tribunale etneo ha ufficializzato l’aggiudicazione dell’asta per l’acquisizione delle quote del Calcio Catania che appartenevano a Finaria, società di Antonino Pulvirenti recentemente fallita. Ne beneficerà la Sport Investment Group Italia, non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità.

Grande soddisfazione tra i legali rappresentanti della società – avv. Giovanni Ferraù e Giuseppe Augello – ed i componenti della stessa, in primis Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, promotori del Comitato successivamente strutturatosi in SpA che hanno sempre creduto nella possibilità di portare avanti il progetto. Inizia una nuova era per il Calcio Catania, archiviando il ciclo Pulvirenti durato 16 anni. Gli effetti contrattuali si produrranno al momento della stipula dell’atto notarile, che avverrà entro e non oltre cinque giorni dall’aggiudicazione.

