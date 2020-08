ANGELOZZI: l’ex Catania fa entrare lo Spezia nella storia, liguri in Serie A

Prima volta per lo Spezia in 114 anni di storia. I liguri staccano il pass per la Serie A, perdendo 1-0 la finale di ritorno dei Play Off contro il Frosinone, risultato sufficiente ai fini della promozione (i ciociari avrebbero dovuto vincere con due gol di scarto, ndr). Un successo targato mister Vincenzo Italiano che fa il bis dopo Trapani ma, soprattutto, Guido Angelozzi. Il dirigente ex Catania ha creduto fortemente nel progetto spezzino, puntando su solide basi caratterizzate dalla scelta di un allenatore che puntasse sul gioco offensivo, dallo sviluppo di un monte ingaggi sostenibile, dalla messa in mostra di tanti giovani facendo registrare importanti plusvalenze di mercato. Per lo Spezia il grande sogno diventa realtà.

