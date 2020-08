SERIE C – Lucarelli (all. Ternana): “Biondi? Chiacchiere da bar. Ribadisco il mio pensiero sui giocatori del Catania…”

La stampa umbra ha accostato alla Ternana il talentuoso rossazzurro Kevin Biondi, ma il neo tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli ci tiene a ribadire il concetto già espresso nei giorni scorsi:

“Biondi sarebbe senz’altro un giocatore di spessore, oltretutto ha mercato in categorie superiori. Ma sono chiacchiere da bar. Anche se a Catania possono esserci 2-3 profili molto importanti per la categoria, ribadisco che preferirei guardare altrove perchè si corre sempre il rischio di creare delle polemiche in un momento magari economicamente non facile per il Catania”.

