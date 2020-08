AVV. FERRAU’: “Catania, che tesoro da salvaguardare…”

“Che tradizione, che tesoro da salvaguardare! A tutti i costi, con tutte le forze, la storia continua. Per Catania, per chi non c’è più e per chi verrà dopo. Tutti insieme per un obiettivo comune. Noi siamo il Calcio Catania”. E’ il commento dell’avvocato Giovanni Ferraù al video sotto riportato che la società rossazzurra ha pubblicato sui social, ricordando il noto “Clamoroso al Cibali” risalente al 4 giugno 1961, Catania 2-0 Inter. Uno dei tanti momenti-simbolo della storia etnea. Storia che continua in un contesto di rilancio dell’Elefante, a difesa della matricola 11700.

VIDEO – Calcio Catania, la storia continua… 4 giugno 1961, “Clamoroso al Cibali”

—Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato—

Catania-Inter ⚽ Catania-Inter 2-0 🗓️ 4 giugno 1961 #ClamorosoalCibali ⚡#ct11700 💪#LaStoriaContinua ❤️💙#CalcioCatania Posted by Calcio Catania on Sunday, 16 August 2020

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***