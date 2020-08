ELEVEN SPORTS: Best Gol Contest, in corsa anche la rete di Pinto ai Play Off

Proseguono le votazioni su Eleven Sports – piattaforma ufficiale della Lega Pro – per eleggere il più bel gol del campionato di Serie C 2019/20 secondo il parere dei tifosi di tutta Italia. All’interno del “Best Gol Contest” c’è in corsa anche il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto. Di recente è riuscito a prevalere nel Gruppo 5 del contest sulla concorrenza composta Stefano Giacomelli (Vicenza Virtus), Giuseppe Fella (Monopoli)e Lorenzo Staiti (Reggiana) con lo splendido gol realizzato contro la Virtua Francavilla ai Play Off. Primo per distacco nel suo raggruppamento, grazie allo slalom perfetto prima di battere a rete.

Riproponiamo di seguito la splendida marcatura di Pinto:

—Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato—

Vincitore Best Gol Contest Gruppo 5 #Best #Gol #ContestVincitore del Gruppo 5 è il gran gol di #Pinto del Calcio Catania. Primo per distacco nel suo raggruppamento, grazie allo slalom perfetto prima di battere a rete. Accede, così, al turno successivo.#ByTheFans | #ForTheFans Posted by ELEVEN SPORTS on Thursday, 13 August 2020

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***