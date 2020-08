AVV. FERRAU’: “Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta. Uniti nell’amore per la maglia”

Domanda d’iscrizione regolarmente presentata, ora si attende l’ufficialità da parte della Covisoc. L’avvocato Giovanni Ferraù esprime via Facebook tutta la propria soddisfazione per il raggiungimento di un nuovo obiettivo fondamentale:

“Dalle 8 alle 23:55, una giornata infinita, interminabile; omnia vincit amor (l’Amore vince tutto). Anche questa è fatta. Non era scontata, non è stato facile, era l’ennesima prova da superare e l’abbiamo superata. Un plauso ai soci di SIGI, agli sponsor, ai sostenitori, ai tifosi e ai dipendenti del Calcio Catania, uniti nell’amore per la maglia! Orgoglioso di tutti loro. SIGI con Calcio Catania, in Lega Pro per una nuova, meravigliosa avventura. #11.700 NOI SIAMO IL CALCIO CATANIA”.

