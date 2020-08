BLONDETT: concreto interesse del Catania, la volontà del giocatore farà la differenza

Contatti con la Reggina per Edoardo Blondett. Almeno 3-4 società di rilievo in Lega Pro hanno manifestato un gradimento nei confronti del duttile difensore amaranto. Spesso titolare nella stagione recentemente trascorsa, Blondett ha contribuito al ritorno in Serie B dei calabresi ma, adesso, è in uscita. Stando alle informazioni raccolte in queste ore, il Catanzaro sarebbe il club ad avere formulato la proposta economicamente più allettante, basata su un contratto di durata biennale. Anche il Catania, però, è sulle tracce di Blondett che vedrebbe in lui un profilo adatto a ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino nello scacchiere tattico di Raffaele. Decisivo si rivelerà il parere del ragazzo.

Attenzione alla possibilità che, alla fine, sia proprio il Catania a riuscire a spuntarla. Il giocatore classe 1992 ha già indossato la maglia rossazzurra nella stagione 2017/2018. E’ ancora vivo il ricordo della terribile e sfortunata serata vissuta ai Play Off contro la Robur Siena: nella lotteria dei rigori, fu infatti determinante anche un errore dal dischetto di Blondett. Un ritorno alle pendici dell’Etna significherebbe provare a cancellare quella macchia, oltretutto in una piazza importante a cui il difensore è rimasto legato.

Il 25 agosto di due anni fa salutò così il popolo rossazzurro, a conclusione della sua avventura: “Ciao Catania. Si conclude una parentesi importante, se pur più breve del previsto, della mia vita calcistica. Vado via a testa alta e fiero di aver dato tutto me stesso per la causa. Ringraziando tutti i compagni che ho conosciuto in questo percorso, veri campioni in campo e ancor di più dal punto di vista umano. Un saluto sentito a tutti i tifosi e a questa città che arde di passione e amore per questi colori”.

