DA ‘LA SICILIA’ – CALCIO CATANESE: per Chiavaro è un Acireale competitivo ai massimi livelli. Biancavilla, rosa da sfoltire. Entusiasmo a Paternò

Approfondimento sul calcio della provincia di Catania in Serie D, all’interno del quotidiano locale. L’Acireale conferma le sue ambizioni direttamente attraverso le parole del Direttore Sportivo Agatino Chiavaro, molto attivo sul mercato: “La squadra è quasi al completo, competitiva ai massimi livelli – spiega – Siamo felici di quello che abbiamo fatto, confermando i vecchi e dando il benevenuto ai nuovi che potranno darci esperienza. Sono tutti ragazzi che hanno sposato al 100% Acireale. Sparacello aveva una proposta dalla C ma ha scelto noi. Sarà il campo a dire chi sarà il migliore. Licata e le due messinesi si stanno attrezzando bene. Vedremo”.

A Biancavilla, primi giorni di preparazione e test superato con il Belpasso neo promosso in Promozione, sconfitto per 2-1 con Reti di Bonanno e Randis che hanno ribaltato il provvisorio vantaggio ospite. Giocatori in buona forma, adesso la società necessita di sfoltare la rosa poichè, come sottolinea il tecnico Basile, “non si può lavorare in 34”. Tra i riconfermati spicca l’ex centrocampista del Catania Sciacca, che ha “tanta voglia di ricominciare dopo un anno sfortunato” con un problema fisico che spera di essersi messo definitivamente alle spalle.

Clima di entusiasmo e compattezza a Paternò tra staff, società e giocatori. Mister Catalano ha potuto verificare l’intera rosa a disposizione con tanti giovani promettenti, in occasione di una partitella in famiglia disputata nel ritiro di Castiglione di Sicilia. Il D.S. Strianese sottolinea di avere qualche giocatore in prova. L’obiettivo, in chiave mercato, è quello di aggiungere ulteriori elementi di valore in grado di amalgamarsi al resto della squadra in tempi brevi.

