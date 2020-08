CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020/21: allo studio agevolazioni in vista della prossima stagione

Non pochi tifosi del Catania hanno già dato la loro disponibilità a sottoscrivere gli abbonamenti in vista della prossima stagione. In un momento in cui non vi è ancora certezza sulle disposizioni anti-Covid da attuare negli stadi, pur considerando che il nuovo DPCM del Governo presenta alcune novità sul tema, il popolo rossazzurro è pronto a rispondere presente anche abbonandosi “al buio”.

Fiducia attribuita alla nuova proprietà, al lavoro per lo sviluppo della campagna abbonamenti 2020/21. Intanto si comincia ad operare sulla realizzazione dello slogan e sono allo studio le modalità di sottoscrizione delle tessere, al di là dell’emergenza Coronavirus. Si tiene conto anche del fatto che diverse partite del girone di ritorno nella passata stagione non sono state disputate e, quindi, per i vecchi abbonati ci saranno particolari agevolazioni ed opportunità. Immaginiamo anche per coloro i quali assicurerebbero da subito l’abbonamento. L’obiettivo principale è quello di fidelizzare i tifosi del Calcio Catania anche in tempi di Covid-19.

