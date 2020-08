CAPANNI: valutazioni in corso sul futuro

Formalmente in prestito al Catania fino al 31 agosto, l’attaccante Gabriele Capanni attende di conoscere il proprio futuro. L’esperienza catanese è durata pochi mesi, ma il ragazzo classe 2000 ha fatto in tempo a dire la sua, fino a ricoprire un ruolo importante nello scacchiere tattico rossazzurro. Sappiamo con certezza che Capanni goda della piena stima del futuro Direttore Generale Maurizio Pellegrino, pertanto il Catania un tentativo per intavolare una nuova trattativa con il Milan lo farà. Sempre che, nel frattempo, il giocatore non prenda in considerazione ipotesi più allettanti. Come quella di provare una nuova esperienza in Serie B.

