SERIE B: Perugia, se salta Oddo s’ipotizzano anche gli ex Catania Colantuono e Novellino

Aria di ribaltone a Perugia? La dirigenza del club umbro sta valutando se proseguire in panchina con Massimo Oddo, oppure affidare la panchina ad un’altra guida tecnica in vista dei clamorosi Play Out da disputare, allo scopo di dare nuova linfa alla squadra nel momento decisivo della stagione. Secondo informazioni raccolte dal Corriere dell’Umbria, si valutano in particolare tre ipotesi: il ritorno di Serse Cosmi oltre agli ex Catania Stefano Colantuono e Walter Novellino, entrambi con anche trascorsi al Perugia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***