CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Giovanni Pinto, statistiche del terzino pugliese

Giovanni Pinto è da annoverare tra le note liete del Catania 2019-20. Tanti chilometri macinati lungo la fascia sinistra, spirito d’abnegazione e giocate di notevole fattura per il terzino pugliese, tornato ad essere quel giocatore apprezzato anni addietro tra le fila del Monopoli.

Alle pendici dell’Etna, Pinto ha ritrovato una certa continuità che era venuta a mancare nelle ultime due stagioni, risultando alla fine il secondo giocatore più impiegato dopo Silvestri. Terzino sinistro titolare con 33 presenze (27 in campionato, 3 in Coppa Italia di Serie C, 2 ai play-off e 1 in Coppa Italia maggiore) e un minutaggio di 2.829′ distribuito tra 2.289′ in campionato, 270′ in Coppa Italia di Serie C, 180′ ai play-off e 90′ in Coppa Italia maggiore.

Le statistiche del giocatore includono inoltre tre assist e sei ammonizioni. Nel finale di stagione, Pinto ha riscoperto pure il gusto del gol, siglando il gol del definitivo 3-2 con cui il Catania ha eliminato la Virtus Francavilla nel primo turno dei play-off al termine di una pregevole serpentina. Prima di allora il terzino non andava a segno da due anni, quando siglò il definitivo 1-1 in occasione dell’incontro di Serie B tra Ascoli ed Avellino nel maggio 2018.

