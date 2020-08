CURIOSITA’: Raffaele, contro il Catania imbattuto sei volte su sette in carriera

Nelle ultime due stagioni, in sette occasioni mister Giuseppe Raffaele – neo allenatore del Catania – ha affrontato i rossazzurri. Lo ha sempre fatto sedendo sulla panchina del Potenza. Solamente una volta ha perso sul campo, subendo un 2-1 in Coppa Italia Serie C il 27 novembre 2019 al “Viviani”: Di Piazza e Biondi in gol per gli etnei, il solito França per la formazione lucana. Per il resto si registrano quattro pareggi e due vittorie di marca potentina, ultima delle quali devastante lungo il cammino degli etnei dopo l’illusorio 3-6 di Avellino con Andrea Camplone al timone.

Raffaele ha fatto soffrire sovente l’Elefante, che vide i sorci verdi anche nella lotteria dei Play Off pareggiati lo scorso anno: soltanto un’invenzione di Di Piazza permise al Catania di evitare l’eliminazione al “Massimino”, siglando nei minuti finali la rete del definitivo 1-1 per il passaggio del turno. Stavolta, per fortuna del Catania, Raffaele non sarà più avversario ma proverà a farsi “perdonare” rilanciando le ambizioni etnee.

