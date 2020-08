ESCLUSIVA: Pinto, si raffredda la pista Avellino

Contatti con l’Avellino per il laterale sinistro di proprietà del Catania Giovanni Pinto. Una voce rimbalzata nei giorni scorsi che ha trovato conferma nelle parole rilasciate ultimamente dal procuratore del ragazzo ai nostri microfoni. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, la società irpina gradirebbe molto il profilo di Pinto ma per un discorso di natura economica è difficile intavolare una trattativa. Soprattutto in considerazione del fatto che il giocatore ha ancora un altro anno di contratto con il Catania e, nel caso in cui lasciasse la Sicilia, il club dell’Elefante non intenderebbe privarsene a titolo gratuito. Attenzione all’eventuale chiamata di Lucarelli e ad altri club che hanno effettuato un sondaggio.

