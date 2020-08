ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “Se resta al Catania? Vi spiego…”

Direttamente dal procuratore di Giovanni Pinto, Alberto Bergossi, giungono aggiornamenti sul futuro del suo assistito. Queste le parole dell’agente ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Pinto ha un contratto in essere col Catania fino al 2021 e c’è qualche richiesta di mercato. Di rinnovo se ne parlerà eventualmente più avanti, non adesso. Non è la priorità. Ho fatto due chiacchiere con il responsabile dell’area sportiva Pellegrino. Da quello che ho capito è un giocatore che piace alla società e dovrebbe rientrare nei piani. Ci risentiremo nei prossimi giorni. Per me è fondamentale sapere se fa parte del progetto. Facciamo passare questa settimana. Il calciatore ha la stima del club, adesso il tecnico lo vedrà da vicino e poi mi faranno sapere qualcosa di definitivo”.

