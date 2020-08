Altri tre nuovi casi di calciatori positivi al Covid-19 in casa Cagliari dopo Despodov. Questo dice l’esito dei tamponi effettuati ad Assemini tra lunedì e ieri. Tutti e tre risulterebbero asintomatici. Niente allenamento per i rossoblù oggi ed è stato annullato per ora il ritiro ad Aritzo, in attesa del risultato dei secondi tamponi sui giocatori risultati positivi al primo.

