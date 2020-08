CALCIO SICILIANO: Palermo, quando Valente poteva essere rossazzurro…

Neo acquisto del Palermo, l’esterno offensivo Nicola Valente proverà a dimostrare tutto il proprio valore in Sicilia concludendo l’esperienza alla Carrarese. Per lui si tratta di un ritorno nella nostra regione dopo i trascorsi al Siracusa di qualche anno fa. In Lega Pro ha indossato anche le casacche di Pordenone e Sambenedettese. Nell’estate 2018 fu espressamente richiesto da mister Andrea Sottil, quando sedeva sulla panchina del Catania. Sarebbe stato un tassello prezioso per il tecnico di Venaria Reale, ma l’operazione non decollò e Valente proseguì la carriera nella città di Carrara. Nella prossima stagione il calciatore classe 1991 vivrà un nuovo derby al cospetto del Catania, dopo i precedenti tra le fila del Siracusa.

