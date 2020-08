ESCLUSIVA – Vicente, il procuratore: “Questa la situazione col Catania al momento”

Prelevato dal Catania nel mercato di gennaio, i tifosi hanno imparato ad apprezzarne professionalità, qualità e spirito di sacrificio. Contribuendo alla buonissima seconda parte di stagione rossazzurra malgrado il clima difficile che si respirava per via delle note vicende societarie. Adesso il centrocampista brasiliano classe 1989 Bruno Leonardo Vicente figura tra i convocati nel ritiro di Torre del Grifo e continua a lavorare duramente per dimostrare di meritare la fiducia di mister Giuseppe Raffaele. Quale futuro lo attende? Per saperne di più, la redazione di TuttoCalcioCatania.com ha sentito il procuratore Gianfranco Cicchetti:

“Bruno ha un altro anno di contratto con il Catania e intende rispettarlo – ha dichiarato – Al momento non abbiamo ricevuto nessun feedback dal club, in un senso o nell’altro, quindi lui resta un giocatore importante del Catania. Qualora dovessero arrivare richieste, le valuteremo sicuramente insieme alla dirigenza”.

