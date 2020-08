GRAVINA (Pres. FIGC): “Riapriremo gli stadi, ma fin dalla prima giornata mi sembra un pò ottimistica come idea”

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina sull’ipotesi di riaprire gli stadi, al termine del Consiglio Federale. Ecco quanto evidenziato da tuttomercatoweb.com:

“Abbiamo lavorato molto in questi giorni su quest’aspetto e sul protocollo base, noi siamo molto preoccupati ma allo stesso tempo impegnati nel proporre soluzioni ai nostri organi di governo, direttamente o indirettamente tramite il Comitato tecnico-scientifico. Siamo certi che arriveremo alla riapertura degli stadi, se la situazione sanitaria lo permetterà. Prima giornata? Mi sembra un po’ ottimistica come idea. Siamo preoccupati per l’idea che bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa assolutamente insostenibile, parzialmente per i professionisti e totalmente per i dilettanti. Siamo molto concentrati, attenti e impegnati per dare prospettive al mondo del calcio”.

