CATANIA: si ripristinerà il “Memorial Massimino”?

A gennaio 2018 il Catania ripropose per l’ultima volta, a distanza di ben 13 anni, il Memorial “Angelo Massimino”, evento sufficientemente prestigioso per ricordare la figura del Cavaliere, tanto cara a tutti i tifosi. Fu ripristinata un’iniziativa da tempo voluta dalla tifoseria. Il Catania si aggiudicò il Memorial per la quarta volta su sei, piegando la resistenza degli svizzeri del Sion per 2-1 con reti di Schneuwly, Ripa e Lodi su rigore. Adesso sui social circola l’idea di riproporre l’evento e pare che la nuova proprietà stia considerando la proposta, valutando le eventuali modalità di svolgimento. Sono previste, in ogni caso, iniziative atte a coinvolgere il più possibile i tifosi. Bocciando categoricamente la tanto criticata “Giornata Rossazzurra”.

