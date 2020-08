DA ‘LA SICILIA’: Pagliara avrà un ruolo in società, Marchese dovrebbe allenare la Berretti

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Fabio Pagliara avrà un ruolo operativo all’interno della società. “La carica è importante”, si legge nel quotidiano locale, “ma più importanti sono le idee che verranno messe su pubblica piazza per sviluppare le potenzialità del Catania in città, in Sicilia e all’estero”. Sicuramente in tempi brevi “il Catania si avvarrà delle idee e dell’esperienza di un personaggio amato e stimato dai tifosi”. Per quanto riguarda la formazione Berretti, il nuovo allenatore dovrebbe essere Giovanni Marchese, fino a qualche mese fa giocatore rossazzurro. Ha superato il corso di Coverciano Uefa B cominciato nell’aprile dell’anno scorso, “risultando il primo per punteggio e risposte teoriche e pratiche”.

