DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Il progetto continua con Pagliara. Sul mercato ci muoveremo con prudenza”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Alle idee di Pagliara non rinuncio. Il progetto folle e l’atto d’amore compiuto per salvare il Catania l’abbiamo consegnato insieme e insieme continueremo”. Così, attraverso il quotidiano locale, il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino sottolinea che la figura di Fabio Pagliara non sarà messa in discussione all’interno del progetto Sigi. In tema di mercato, priorità alle cessioni: “Gli organici a 22 costringeranno tutti i club a cedere, ma a chi se non c’è possibilità di ampliare gli organici? Ci muoveremo con molta prudenza. Il centravanti importante è una delle priorità. Faremo il massimo per onorare maglia, matricola e campionato”.

