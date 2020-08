MERCATO: Lescano, la Sambenedettese fa sul serio

Sta spingendo la Sambenedettese. Il club marchigiano ha avviato contatti nei giorni scorsi con Facundo Lescano, attaccante spesso accostato in queste settimane al Catania. L’ambiziosa società rossoblu che ha recentemente ufficializzato l’ingaggio di Maxi Lopez – esperta punta con importanti trascorsi nel Catania – secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com fa sul serio per l’ormai ex giocatore della Sicula Leonzio e mira con decisione alla chiusura della trattativa. Samb molto interessata e parti che non sono economicamente distanti. Lescano, lo ricordiamo, è tesserabile da svincolato a causa della mancata iscrizione del club lentinese al prossimo campionato di Serie C.

