DA ‘LA SICILIA’: Pino alla Lazio, forte difensore in arrivo. Qualche esubero a centrocampo. Su Di Grazia…

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale fa un approfondimento sul mercato del Catania, soprattutto in uscita. Oltre a citare la partenza di Angiulli, nuovamente destinato alla Sambenedettese, si fa riferimento alla cessione a titolo temporaneo del giovane Pino alla Lazio dopo avere firmato un triennale in rossazzurro. Arriverà un forte difensore centrale. A centrocampo, il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino sottolinea di essere in tanti e, dunque, si concretizzeranno altre cessioni in questo settore mentre Biagianti è in procinto di firmare un contratto annuale. Su Di Grazia, accostato al Catania, lo stesso Pellegrino dice che il giocatore “per ora mi sembra un’incompiuta”, aggiungendo che “ha solo bisogno di giocare dopo tre anni d’inattività o quasi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***