DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Se Tacopina ha idee concrete ce ne parli. Possibile amichevole con il Licata”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ha parlato al quotidiano locale della manifestazione d’interesse dell’avvocato statunitense Joe Tacopina: “Chi è interessato al Catania lo faccia con rispetto soprattutto per i tifosi e per chi lavora e senza fare rumore. Se avremo modo di rilevare concretezza, la nuova proprietà sarà disponibile a un incontro. A oggi leggo solo eventuali trattative e voglie di ingresso. Ma solo sui media. Serve trasparenza. So che è interessato, ma non ha mai avanzato proposta concreta, scritta, avviata”.

In merito al contratto da Direttore Generale di Pietro Lo Monaco, è ancora a carico del Catania ma si attendono sviluppi. Possibilità di disputare un’amichevole il 4-5 agosto “con un club che ci possa presentare una situazione sanitaria completa e chiara”. Avversario potrebbe essere il Licata, come anticipato dalla nostra redazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***