DA ‘LA SICILIA’ – Raffaele: “Con Calapai e Pinto andremo di corsa. Primo posto, non siamo favoriti ma…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Mister Giuseppe Raffaele al quotidiano locale indica le prospettive di lavoro in vista della stagione 2020/2021:

“Calapai e Pinto sono tra i quinti migliori della categoria, bisogna accoppiarli con altri giocatori visto che ci attendono incontri infrasettimanali intensi. Bisogna avere continuità di rendimento. Se giochiamo a tre bisogna prendere altri giocatori. Silvestri? Giocatore universale. Centrocampo? In questo momento c’è più scelta. Tuttavia anche in questo reparto ci sarà qualche innesto. Attacco? Posso giocare con due esterni e due attaccanti che si completano. Se trovo due punte da 25 gol in totale perchè non sfruttarle? Pecorino ha un futuro davanti, ma deve lavorare molto per diventare un giocatore inserito nel contesto di un club come il Catania”.

“Non partiamo in prima fila per la vittoria del campionato? Mi piace sfidare i verdetti iniziali, il ruolo di favorita per budget ce l’hanno altri club. Tenteremo di fare il massimo anche contri chi sulla carta è più forte di noi. Non voglio dare un obiettivo fisso ma un percorso di crescita. Speriamo di entrare allo stadio e sentire il boato dei tifosi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***