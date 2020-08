MERCATO: era stato accostato al Catania, Pitarresi rinnova con il Picerno

Radio mercato aveva avvicinato al Catania il nome di Francesco Pitarresi, centrocampista classe 1990 vecchia conoscenza di mister Giuseppe Raffaele ai tempi dell’Igea Virtus. Il profilo, tuttavia, è da escludere in ottica rossazzurra poichè in queste ore il Picerno ha ratificato il rinnovo per altri due anni di contratto. Come sottolinea la società lucana attraverso il proprio sito ufficiale, “si tratta di un altro importante rinnovo in casa AZ Picerno, per uno dei calciatori protagonisti della cavalcata in Serie D e di una importante stagione, quella appena trascorsa, in Serie C”.

