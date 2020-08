MERCATO: Catania, per l’attacco spunta il nome di Russini

Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, l’esterno offensivo napoletano classe 1996 Simone Russini avrebbe suscitato l’interesse del Catania. Nome nuovo, dunque, per l’attacco rossazzurro in sede di mercato ma, in Serie C, sulle tracce del ragazzo attualmente in forza al Cesena ci sarebbero anche altri club. In particolare Feralpisalò e Pro Vercelli. Cresciuto nelle giovanili di Juventus e Ternana, Russini ha indossato anche le casacche di Paganese, Lumezzane, Alessandria e Siracusa.

