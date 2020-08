MERCATO – DA LECCO: il Catania aveva provato ad inserirsi per Celjak

Vedran Celjak, nome già noto ai tifosi del Catania per l’interesse manifestato in passato dalla società rossazzurra. In particolare nel 2018 ci furono buone chance che l’affare andasse in porto ma, poi, la trattativa per il passaggio del difensore al Catania non si concretizzò. Laterale destro che all’occorrenza può anche giostrare da centrale in una linea difensiva a tre, Celjak ha lasciato Avellino ed è stato ufficialmente tesserato dal Lecco.

La redazione di leccochannelnews.it fa emergere un retroscena sulla trattativa parlando di “tentato inserimento del Catania nel dialogo tra le parti”. La dirigenza lombarda ha mosso, tuttavia, i passi giusti e il croato ha firmato il suo contratto a Cormano, all’interno della sede aziendale di Elettronica Videogames.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***