LA DOMENICA ALLO STADIO: “Servono chiarezza, progetto e disponibilità economiche. Aspettiamo e osserviamo”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, in merito alle recenti voci sull’eventuale ingresso in società di Joe Tacopina:

“Stare in silenzio non vuol dire essere accondiscendenti su tutto. È giusto dare tempo, ma solo se c’è la giusta chiarezza intorno a quello che si vuole fare e alle risorse per farlo. Per essere chiari: fare il presidente del Catania non è a chi mette 2000 euro in più. Non è a chi mette la quota più alta in una lista regalo. Chiarezza, progetto, disponibilità economiche. Queste sono le cose su cui verranno giudicati chi c’è adesso e chi dovesse aggiungerci.

Noi aspettiamo. E osserviamo. In silenzio. Per ora”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***