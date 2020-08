PAGLIARA: “Iscrizione Catania, c’è molto ottimismo”

“La nostra corsa a ostacoli continua, ma in Lega hanno apprezzato il lavoro portato avanti nel giro di pochissimi giorni. Molte criticità sono state affrontate e risolte. C’è molto ottimismo”. Parole di Fabio Pagliara evidenziate da La Gazzetta dello Sport in merito all’iscrizione del Catania al prossimo campionato. Il tempo passa, si avvicina il termine perentorio del 5 agosto e la Sigi continua a dare rassicurazioni. Dopo avere salvato la matricola 11700, aumenta la fiducia in seno alla nuova proprietà del Calcio Catania, nell’ottica d’iscrivere la squadra al torneo di Serie C 2020/21 mentre, a breve, conosceremo la composizione definitiva del Consiglio d’Amministrazione e dell’organigramma rossazzurro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***