PASSIATORE: “Derby col Messina indimenticabile. Catania deve ritrovare serenità e programmare”

Intervenuto nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor, l’ex attaccante del Catania Francesco Passiatore si sofferma sull’attuale situazione rossazzurra ricordando anche i suoi trascorsi ai piedi dell’Etna:

“La partita col Catania di cui conservo il ricordo più importante, non essendo stato il protagonista principale, è Catania-Messina del ’98/99. Qualcosa di indimenticabile. Ricordo sempre quando sono salito dal tunnel degli spogliatoi, ho alzato la testa e l’ho subito buttata giù perchè non avevo il coraggio di guardare tutta quella gente sugli spalti. C’erano 28mila persone. Lì veramente era una gara dove non potevi sbagliare assolutamente perchè era la partita che poi ci ha dato il là per portare il Catania su altri palcoscenici”.

“Arrivai a Catania in un momento dove risalire era veramente difficile. Vincere i campionati nelle serie inferiori è veramente difficoltoso, con tante varianti e componenti. Catania in questo momento deve ritrovare serenità e tranquillità, programmare per cercare di risalire e disputare i campionati che gli competono. Per giocare a Catania bisogna avere attribuiti e grande personalità perchè le pressioni sono tantissime. Giocando a Catania in una situazione favorevole ti fa sentire giocatore e allenatore vero. Bisogna sposarsi con l’ambiente, diventare un tutt’uno con l’ambiente, capire l’attaccamento del tifoso e del giornalista che io reputo il più competente in Italia. Non è semplice venire giù a Catania ed affrontare nel miglior modo possibile l’ambiente”.

